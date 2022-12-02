شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يتألق فى حفله الغنائى بالكويت.. متع الجمهور بأشهر أغانيه (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم راغب علامة حفلاً غنائيًا في الكويت حيث التقى الجمهور هناك بعد غياب، وأمتع علامة الحضور بتوليفة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة التي غلب عليها طابع الرومانسية مثل "نسيني الدنيا" و"الحب الكبير" و"تعاليلي"، وذلك في سهرة طرب استمرت أكثر من ساعتين.

وتميز الحفل الذي حمل لافتة كامل العدد بارتداء الفرقة الموسيقية ملابس موحدة باللون الأبيض في سهرة غنائية مختلفة، أعادت راغب علامة لأحضان جمهوره الكويتي بعد غياب منذ آخر إطلالات الحية في هناك.

راغب علامة أحيا مؤخرًا حفلاً ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذى شارك فيه للمرة الأولى، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره، منها: مغرم يا ليل وتعاليلي واللي باعنا خسر دلعنا وقلبي عشقها وآسف حبيتي ويا حياتي وسهروني الليل واستمارة 6 والحب الكبير ونسيني الدنيا.

وكرم مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وجيهان مرسى مديرة مهرجان الموسيقى العربية، النجم راغب علامة خلال حفله الغنائي على هامش فعاليات المهرجان، وقال راغب: كنت أتمنى أقف على مسرح الأوبرا، وخلال الفترة المقبلة سأحيي حفلات أخرى، مشدداً على:" يسعدني الوقوف على أرض مصر الطيبة والوقوف على أرقى المسارح مع الجمهور الراقي.



راغب علامة من حفله بالكويت



راغب علامة