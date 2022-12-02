فرقة الإنشاد الدينى تقدم حفلاً على مسرح معهد الموسيقى العربية.. اليوم

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة الإنشاد الديني مجموعة من الابتهالات والمدائح النبوية والأعمال الغنائية الدينية التراثية والمعاصرة خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام في الثامنة مساء اليوم الجمعة علي مسرح معهد الموسيقي العربية منها نسب شريف - ابتهال عليك توكلي - الحجرة النبوية - بحبك وبريدك من التراث الصوفى، فرح المدينة - حب الرسول - لأجل النبي - على مدينة أم هاشم لـ محمد الكحلاوى، سلام على النبى لـ عبد المنعم الحريرى، والله مالى غير محمد، نور تجلى لـ طارق فؤاد.

بالإضافة إلى يارب أنا العبد الفاني لـ محمد ثروت، مين غيرك أنت ياربي لـ عبد العظيم محمد، حبیبی یا رسول الله لـ حسام صقر، من نورك يارب اهديني - نبينا هادينا لـ جمال سلامة وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى.. أداء محمد الجزار، محمد عبد التواب، حسام صالح، إبراهيم فاروق، إيهاب ندا، محمد نشأت، حسام صقر وسماح عباس.

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 وكان الهدف منها الحفاظ على التراث الغنائي الديني، تخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على أداء الأناشيد، إلى جانب مشاركتها في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام بمسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.