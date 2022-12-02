شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى صخر يُشارك فى الاحتفالية التوعوية باليوم العالمى للإيدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الفنان صدقي صخر الاحتفالية التوعوية باليوم العالمي للإيدز، والتي تنطلق تحت شعار المساواة من أجل القضاء على الوباء، التي نظمها البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز ومنظمة الصحة العالمية، وتحت رعاية وزارة الصحة والسكان.

وقال صدقي صخر عن مشاركته في حملة زي أي مرض التي أطلقها البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز: "للأسف في مجتمعنا بنخاف نتكلم عن مرض نقص المناعة البشري الإيدز، ومع كترة الإصابات محتاجين نفهم أكتر المرض ونعرف أنه فعلًا زي أي مرض، ونفهم أسباب حدوثه وطرق علاجه، وده اللي بتعمله وزاره الصحة والسكان مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز وبرنامج الأمم المتحدة المشترك ومنظمة الصحة العالمية، وبجد فخور جدًا إني جزء من الحملة دي".

وعلى الصعيد الفني، بدأ صدقي صخر تصوير الجزء الثاني من مسلسل ريفو، والمقرر إطلاقه على منصة Watch It، كما انطلق له مؤخرًا على نفس المنصة مسلسل اتزان، والذي تصدر تريند Watch It طوال فترة عرضه.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه صدقي صخر في بطولته لمسلسل «ريفو»، حيث قدم شخصية مروان الذي يعيش حالة اكتئاب في مصحة نفسية بسبب ذكرياته مع باند ريفو في التسعينات والذي كان عضوًا فيه، ليقرر الانعزال على نفسه وعدم الاختلاط بالمجتمع، ولكن يعود إليه شغفه مرة أخرى عندما يسترجع ذكريات الباند مع مريم التي تحاول استكمال فيلم والدها عن قصة نجاح ريفو، ليقرر مساعدتها، وقد حققت شخصية مروان نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة Watch it، وقد تصدر المسلسل تريند المنصة طوال فترة عرضه.



صدقي صخر يشارك في اليوم العالمي للإيدز



صدقي صخر يشارك في اليوم العالمي للإيدز



صدقي صخر يشارك في اليوم العالمي للإيدز

ويُعرض لصدقي صخر مسلسل أنصاف مجانين 2، و"قواعد الطلاق الـ 45،" وشارك في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، والفيلم من إخراج وتأليف عمر عابد، وإنتاج كريم قاسم.