شاروخان يؤدى مناسك العمرة على هامش تواجده فى السعودية بسبب مهرجان البحر الأحمر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من نشطاء تويتر عدة صور للممثل الهندي ونجم بوليود شاروخان أمام الكعبة أثناء قيامه بعمل عمرة على هامش تواجده في الأراضى السعودية لتكريمه في فعاليات مهرجان البحر الأحمر، حيث نشر أكثر من صحفى سعودي الصور مؤكدين قيامه بعمل عمرة هناك، كما نشرت أكثر من وسيلة إعلام هندية الخبر منها indiatoday التي أكدت قيام شاروخان بعمل العمرة قبل تكريمه بالمهرجان.

وكان نجم بوليوود شاروخان تم تكريمه أمس خلال حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وقال خلال تكريمه إن الأفلام تعلمنا أنه ليس من المفروض أن نخاف من اختلافنا ومن الحوار بين الثقافات، مؤكدًا أن الحروب تحدث بسبب عدم التفاهم، مشيرًا إلى أن السعودية قفزت قفزة كبيرة للأمام حيث ياتي الناس ليتفاعلوا مع الثقافة السعودية.

وأوضح شاروخان أن هناك شبابا لديهم مهارات بدأ العالم يتعرف من خلالهم على المبدعين السعوديين متمنيًا أن يشاهد أفلامًا سعودية تصور في الهند لتمتد الجسور بين الثقافات ويوضع نهاية لعدم التفاهم بين الناس.

يذكر أن شاروخان يستعد الفترة الحالية لطرح فيلمه الجديد "Pathaan" الذي من المقرر عرضه في السينمات المختلفة يناير المقبل 2023، ويشاركه بطولته كل من ديبيكا بادكون، وجون أبراهام، وغيرهم من الفنانين أنتج سيدهارث أناند وأديتيا شوبرا الفيلم تحت إشراف دار إنتاج Yrf، وهو من إخراج سيدهارث أناند.