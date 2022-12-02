شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حوارية مع المرشح للأوسكار أندى جارسيا فى البحر الأحمر السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية اليوم جلسة حوارية مع الممثل المرشح لجائزة الأوسكار أندي غارسيا الساعة 2:45 ظهرًا في رد سي مول، للحديث عن مشواره الفني.

يذكر أن أندي غارسيا هو ممثل كوبي الأصل وهو أحد الممثلين المهمين الذين كسروا حاجز مشاركة الممثلين اللاتينيين في السينما الأمريكية، تألق في عدد كبير من الأفلام الناجحة خلال مشواره الفني، كما أشاد به النقاد في فيلم "8 مليون طريقة للموت" (1986).

جاءت انطلاقته للعالمية مع المخرج براين دي بالما في فيلم العصابات الكلاسيكي "الممنوع لمسهم" (1987) حيث لعب دور جورج ستون؛ العميل الماهر في الرماية والتصويب والعضو في فريق التحقيقات الذي يطارد آل كابوني خلال حقبة حظر الكحوليات في الولايات المتحدة.

كما أدّى دور محققٍ في فيلم "مطر أسود" (1989)، وفيلم الإثارة البوليسي "الشؤون الداخلية" (1990)، وفي نفس العام 1990، ترشّح للأوسكار عن فيلم "العراب: الجزء الثالث" بدور فنسنت مانشيني، الابن غير الشرعي الذي يتولّى أعمال العائلة.

ازدهر آندي في فترة التسعينات إثر ظهوره في فيلم الإثارة الرومانسي "ميّت مرة أخرى" (1991)، وفيلم دراما المراهقين في المدرسة الثانوية "عقول خطرة" (1995)، وفيلم الجريمة والمغامرة "حلول الليل على مانهاتن" (1996).

كان أحد النجوم الذين تم اختيارهم في أحد أعظم أفلام هوليوود "أوشِن 11" (2001)، بالإضافة لِمسيرته الحافلة، كان مؤدَّيا صوتيًا في مسلسل "عائلة سيمبسون"، وظهر مؤخرًا في فيلم "حنق الإنسان" (2021) للمخرج غاي ريتشي، ومن المنتظر ظهوره في فيلم "المرتزقة 4" (2023).