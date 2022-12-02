شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يعلق حساب كانى ويست على تويتر بعد الثناء على هتلر فى تغريداته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المغنى الشهير كانى ويست لعقوبة من جانب إيلون ماسك مالك تويتر من خلال قيام الأخير بتعليق حسابه عقب نشر كانى ويست صورة لصليب معقوف دعم من خلال الزعيم النازي هتلر عبر عدة تغريدات مؤخرًا أكد فيها أن هتلر شأنه شأن أي شخص فعل أشياء جيدة مثلما فعل أشياء سيئة، ولكن العالم لا يرغب في الحديث عن ذلك.

وأضاف كانى ويست أن هتلر أحدث طفرات في عدة مناحى مختلفة في الحياة عمومًا، مثل الميكروفون الذى تم تطويره واختراعه في عهده، بالإضافة لحرصه على تطوير البنية التحتية بصورة لافتة وقتها بتطوير الطرقات، وهي التغريدات التي زادت من اتهامه بمعاداة السامية بصورة أكبر.

إيلون ماسك بدوره نشر تغريدة قال فيها أنهم علقوا حساب كانى ويست بسبب تحريضه على العنف ليس إلا، وهو ما يتنافى مع سياسة موقع التدوينات الشهير.



تغريدة ايلون ماسك

على جانب آخر بعد فترة طويلة من تقديم كيم كارداشيان طلب الطلاق من مغنى الراب كانى ويست، توصلت أخيرًا نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى وزوجها السابق إلى تسوية طلاقهما، تتضمن حصول كارداشيان على نفقة شهرية قيمتها 200 ألف دولار شهرياً لرعاية الأطفال الأربعة.

قبل هذا الثنائى، كانت هناك حالات تسوية طلاق بين المشاهير بمبالغ ضخمة، أبرزها انفصال الملياردير جيف بيزوس عن ماكينزى بعد زواج استمر لمدة 25 عامًا والتى حصلت على تسوية طلاق 38 مليار دولار ما جعلها ثانى أغنى امرأة فى العالم فى ذلك الوقت.

وكذلك انفصال رجل الأعمال بيل جيتس عن ميليندا جيتس فى مايو 2021، بعد 27 عامًا من الزواج بتسوية بلغت 6.3 مليار دولار.

فى القائمة أيضًا، انفصال رجل الأعمال روبرت مردوخ عن زوجته آنا تورف بعد 32 عامًا من الزواج، وذلك بتسوية بلغت 1.7 مليار دولار، كذلك انفصال الممثل والمخرج ميل جيبسون عن زوجته روبين مور بتسوية بلغت 425 مليون دولار.