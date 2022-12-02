شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر السينمائى يجرى حوارًا مع نجمة هوليود شارون ستون.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق أمس حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية المقامة حاليًا وحتى يوم 10 ديسمبر الجاري في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تشهد فعاليات اليوم الجمعة حوارًا ثريًا مع النجمة العالمية شارون ستون في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، للحديث عن أبرز الملامح في مسيرتها الفنية.

شارون ستون هي ممثلة ونجمة سينمائية عالمية ومنتجة وناشطة في حقوق الإنسان ومؤلفة الكتاب الأكثر مبيعًا: "جمال العيش مرتين"، كما كانت شارون الممثلة الأكثر شهرةً في حقبة التسعينات، بجمالها الفاتن الذي يتحدّى أحكام العمر، كما أن تمثيلها المتقن ساهم في الارتقاء بنظرة المجتمع تجاه مكانة المرأة في السينما.

ومن أعمالها: "غريزة أساسيّة" (1992)، وحازت من خلاله على جائزة أفضل ممثلة لفيلم درامي في الجولدن جلوب، ورُشّحت للأوسكار عن فيلم الجريمة والدراما "كازينو" (1995) للمخرج مارتن سكورسيزي، جنبًا إلى الممثل العملاق روبرت دي نيرو.

وتشمل مسيرتها الكثير من الأعمال المُبهِرة، مثل فيلم "فضّة" (1993)، "الاختصاصيّ" (1994)، "السريع والميّت" (1995)، "الرقصة الأخيرة" (1996).

ومن أعمالها التليفزيونية، مسلسل "راتشيد" (2020) على نتفليكس، و "موزايك" (2018) على إتش بي أو، بالإضافة إلى مسلسل "ذا براكتيس"، الذي حاز على جائزة إيمي برايم تايم لأفضل مسلسل درامي (1997-2004).

وقد تم تكريم شارون بجائزة نوبل للسلام وجائزة هارفارد الإنسانية، والجائزة الإنسانية لحملة حقوق الإنسان، وجائزة الإنجاز من كليّة أينشتاين، والعديد من الجوائز الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، شارون رسّامة موهوبة وتعمل على افتتاح معرض فنيّ في أوائل العام المقبل في لوس أنجلوس.