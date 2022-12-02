شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير "روليت" ثانى حكايات مسلسل "أنا واللى بحبه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع مسلسل "أنا واللى بحبه" الذى كان يحمل اسم "حكايات متقاطعة" قبل تغييره، من تصوير ثانى حكايات العمل والتي تحمل اسم "روليت" المكونة من 5 حلقات، وبطولة نجلاء بدر ونصال الشافعى ويشارك في بطولتها انجى شرف، انجى شرف، أحمد يونس، أحمد باسم، ماجد إسكندر ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.

مسلسل "أنا واللى بحبه" إنتاج مها سليم ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة المقبلة، ويعتمد العمل على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات، وتتناول هذه الحكايات قصص وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن للتغلب عليها وذلك في اطار اجتماعى أسرى.

وكان القائمون على المسلسل قد انتهوا من تصوير الحكاية الأولى والتي تحمل اسم "في التاكسى" من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وبطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن المقرر أن يتواصل تصوير الحكايات بشكل متتالى خلال الأسابيع المقبلة.

ويتم تقديم مسلسل "أنا واللى بحبه" على طريقة مسلسل "زى القمر" بموسيه الأول والثانى، والذى تناول العديد من القضايا الاجتماعية الهامة على الساحة منها التنمر، والهجرة غير الشرعية، وتأخر الزاوج، والتبنى وغيرها، وضم الموسم الأول 3 حكايات وهم "حتة منى" بطولة إلهام شاهين، و"مش هنفرح بيكى" بطولة جومانا مراد و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوى.