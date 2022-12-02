شكرا لقرائتكم خبر عن سحب فيلم "أشباح أوروبا" من السينمات بعد تحقيقه 779 جنيها فى آخر إيراد له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي عن سحب فيلم "أشباح أوروبا" من دور العرض السينمائية المختلفة بعد 10 أسابيع من طرحه في السينمات المختلفة، حيث لم يحقق أول أمس الأربعاء سوى 779 جنيها، ووصلت إجمالي إيراداته خلال 10 أسابيع مليونين و700 ألف جنيه.

ويعد فيلم "أشباح أوروبا" بمثابة عودة للنجمة هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب طويل ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.

وكانت هيفاء وهبي ظهرت ضيف شرف في فيلم "خير وبركة" الصادر عام 2017، بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وسيد رجب وبيومي فؤاد وكريم عفيفي ومحمد ثروت، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

أما أخر فيلم قدمت بطولته كان عام 2014 بعنوان "حلاوة روح" وشاركها البطولة باسم سمرة ومحمد لطفي وصلاح عبد الله، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن هناك 6 أفلام تتنافس خلال الوقت الحالي في دور العرض السينمائية وهي: تحت تهديد السلاح، فضل ونعمة، كيرة والجن، بحبك، عمهم، هاشتاج جوزوني.