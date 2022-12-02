شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات "سيدتى الجميلة" من نادية لطفى وشويكار إلى ريم مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النجمة ريم مصطفى شخصية "صدفة" في مسرحية "سيدتى الجميلة" مع النجم أحمد السقا، حيث يعيد الثنائى رائعة برنارد الكاتب المسرحى برنارد شو على خشبة المسرح مرة أخرى بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا.



ريم مصطفى مع احمد السقا

"سيدتى الجميلة"مقتبسة من مسرحية بيجماليون لجورج برنارد شو، وتم تقد تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتعد ريم مصطفى أحدث النجمات اللاتى جسدن شخصية "صدفة"، حيث كانت البداية بالنجمة نادية لطفى التي قدمت الشخصية في فيلم "أيام الحب" عام 1968 مع أحمد مظهر، وقصة الفيلم كانت مستوحاه بالمزج بين روايتي "بجماليون" و"ترويض النمره" لشكسبير بعد تمصيرهما.



نادية لطفى

وفى عام 1969 قدمت النجمة شويكار شخصية صدفة في مسرحية "سيدتى الجميلة" مع فؤاد المهندس وحققت المسرحية نجاحاً كبيراً، كما كانت للنجمة يسرا نصيب في تقديم الشخصية خلال مسرحية بعنوان "كعب عالى" مع حسين فهمى وإنتاج سمير حفاجة عام 1996وكانت أيضاً مستوحاه من مستوحاة من عرض "بجماليون".



شويكار

مسرحية "سيدتى الجميلة" تقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإشارف على النص أيمن بهجت قمر، وإخراج حسن عبد السلام، وتدور أحداثها حول كمال الذي يبحث عن امرأة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

يذكر أن "سيدتى الجميلة" تسجل التجربة الثانية لريم مصطفى على خشبة المسرح بعدما قدمت العام الماضى مسرحية "في نص الليل" بمشاركة حسن الرداد، غادة عادل، محمد عبد الرحمن توتا، سليمان عيد، مصطفى هريدى، مصطفى بسيط، نيللى محمود، وإخراج عمرو عرفة.والعمل مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر.