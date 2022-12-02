“قوانين معفنة متل اصحابها وامراض نفسية ذكورية”.. سيرين عبدالنور تعلق على مقطع جلد امرأة في افغانستان

كتب امير فتحي في الجمعة 2 ديسمبر 2022 12:50 مساءً - علقت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور على مقطع فيديو أظهر جلد امرأة في افغانستان بسبب خروجها الى السوق بدون مرافق ذكر. وكتبت سيرين عبدالنور تعليقا على الفيديو: “عم تنضرب لان راحت على السوق من دون مرافقة رجل معها !!! قوانين معفنة متل اصحابها وامراض نفسية ذكورية !!!! ويتكسرو ايديك”. يذكر ان حركة طالبان المتشددة تمنع النساء من ارتياد الحدائق في العاصمة كابل كما تم منع النساء مؤخرا من دخول حمامات السباحة والصالات الرياضية.

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