مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر الدولي في السعودية

كتب امير فتحي في الجمعة 2 ديسمبر 2022 12:50 مساءً - حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب على حضور حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقد اختارت مايا دياب فستانا أبيض اللون برسمة لشكل الجسم وتطريزات عند منطقة الصدر على شكل فراشة، وهذا التصميم رائج في أغلب مجموعات هذا الموسم لأكبر دور الأزياء.

وكان قد افتتح مساء الخميس، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ببرنامج يضم 131 فيلما من 61 دولة حول العالم، فيما تستمر فعاليات المهرجان حتى 10 ديسمبر تحت شعار “السينما كل شيء”.

جاء ذلك بحضور عدد من نجوم الفن في العالم والوطن العربي، منهم الهندي شاروخان، ومواطنته بريانكا تشوبرا، والأمريكي شارون ستون، والتركية مريم أوزرلي، والإيطالي ميشيل موروني، والإندونيسية لونا مايا، والإسباني أليكس جونزاليس.

كما حضر عدد من نجوم الفن في الوطن العربي، منهم المصريون حسين فهمي، ويسرا، ولبلبة، ونيللي كريم، وأمينة خليل، بالإضافة إلى السعودي نايف الظفيري، واللبنانية نادين نجيم ومواطنتها ماغي بو غصن، وغيرهم من الفنانين.

وكرم المهرجان خلال حفل افتتاح دورته الثانية، الفنان الهندي شاروخان، والفنانة المصرية يسرا، إضافة إلى المخرج البريطاني جاي ريتشي، بجائزة “اليسر” الفخرية عن “مساهماتهم الاستثنائية في صناعة السينما”.