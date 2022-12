شكرا لقرائتكم خبر عن بطل فيلم Avatar يكشف عن انتهاء من أغلب مشاهد الجزء الثالث ويحدد موعد عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تبقي أسابيع قليلة على عرض فيلم Avatar: The Way of Water الذي طال انتظاره في دور العرض، كشف النجم سام ورذينجتن عن تصويره معظم أفلام الجزء الثالث من Avatar بالفعل.

وأكد في نفس السياق، أنه يحظى بعائلة جديدة خلال الجزء الثانى الذى يعرض خلال الشهر الجارى قائلاً أنه أن الجزء الثالث تحدد عرضه في عام 2024 وتحديداً في الـ 20 من ديسمبر.

يستعد فيلم الخيال والفانتازيا "Avatar: The Way of Water"، ثاني أفلام جيمس كاميرون الملحمية، لافتتاحية محلية تتراوح ما بين 150 و175 مليون دولار محليا عند عرضه لأول مرة في دور السينما في ديسمبر المقبل.

ومن المرجح أن يواصل الجزء الجديد من سلسلة Avatar التربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما، بعد تجاوز كاميرون عددا كبيرا من المواعيد وتواريخ الإصدارات التي منحت للفيلم على مدار العام ونصف الماضي، بسبب جائحة كورونا وعدد من الأسباب القهرية التي عطلت عرض الفيلم.

وكان أول فيلم لـ "Avatar" قد حقق افتتاحية مقابل 77 مليون دولار في عام 2009، ويسعي القائمين على الفيلم لمضاعفة الافتتاحية في الجزء الثاني من السلسلة تزامناً مع العاصفة الثلجية الكبيرة التي تهدد أمريكا المقرر ان يضرب في أسبوع عرض الفيلم.