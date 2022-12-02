شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة نجم مسلسل Squid Game فبراير المقبل بتهمة التحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحف أجنبية أن محكمة كوريا جنوبية قررت محاكمة الممثل الكورى "إن أو يونج سو" بطل مسلسل Squid Game الشهير في فبراير المقبل، بتهمة "التحرش"، بعد أن قدمت امرأة الاتهام له الأسبوع الماضي بشأن لمسها بشكل غير لائق.

وكانت هذه المرأة قد قدمت هذه الشكوى من قبل في ديسمبر عام 2021، لكن القضية أغلقت في أبريل دون توجيه اتهامات ضد يونج سو، حسبما ذكرت وكالة Yonhap للأنباء، ولكن قام مكتب المدعي العام في مدينة سوون، جنوب العاصمة سيول، بإعادة فتح القضية والتحقيق في هذا الادعاء من جديد، وهو ما نفاه يونغ سو باستمرار.

وترجع هذه الواقعة إلى عام 2017، حينما اتهمته المرأة بالتحرش خلال اجتماع جمعهما عام 2017، ولكن الممثل الكوري الشهير نفى ارتكاب مثل هذه الواقعه، موضحًا أنه أمسك بيد المرأة فقط لإظهار الطريق لها أثناء سيرهم حول بحيرة، كما قدم الاعتذار لها العام الماضي ليس لأنه أقر بالاتهامات الموجهة إليه ولكن لأن المرأة أخبرته بأنها لن تثير مشكلة.

يأتي هذا بعد أن حصد النجم الكوري فى يناير الماضى، جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد في مسلسل Squid Game، كما يعد أول كورى جنوبى يفوز بتلك الجائزة في التاريخ.

ويدور مسلسل الدراما الكورى Squid Game، حول قصة أشخاص يفشلون في الحياة لأسباب مختلفة لكن فجأة يتلقون دعوة غامضة للمشاركة فى لعبة البقاء على قيد الحياة للفوز بأكثر من 38 مليون دولار أمريكى، تجرى اللعبة فى جزيرة معزولة ويتم حبس المشاركين حتى يكون هناك فائز نهائى، وتحتوى اللعبة على ألعابًا شهيرة للأطفال من السبعينيات والثمانينيات فى كوريا، مثل لعبة الحبار، والترجمة الحرفية لاسمها الكورى، وهو نوع من العلامات حيث يستخدم الهجوم والدفاع لوحة على شكل حبار مرسومة فى الأوساخ.