شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى تكشف كواليس خطتها الغنائية مع عزيز الشافعى لتليفزيون الخليج 365..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة ساندى من تصوير حلقة لـ برنامج" نص تون" الذى يعرض مساء اليوم الجمعة على تليفزيون " الخليج 365 "، وكشفت فيه ساعن خطتها المستقبلية في عالم الغناء بالتعاون مع الملحن والشاعرعزيز الشافعى وتعاقدها معه لانتاج ألبوماتها خلال الفترة المقبلة، كما أوضحت ساندى سبب اختفائها خلال الفترة الماضية وتحدثت أيضا عن فترة انفصالها عن زوجها وهل كانت مؤثرة في مشوارها وكيف استطاعت ان تخرج من تلك المحنة.

ساندى والزميل عادل عبد الله

تعيش المطربة ساندى انتعاشة فنية خلال الفترة الحالية، حيث قررت الغناء والتمثيل بشكل أكبر، وبدأت بالفعل فى خوض عدة كورسات في عالم التمثيل منها بمصر وأخرى بأمريكا حسبما صرحت لـ"الخليج 365"وكانت ساندى طرحت أغنية باسم "صحاب زمان" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وشاركها في غنائها مطربى المهرجانات ريشا كوستا وسمارة ناو، والأغنية من كلمات ريشا كوستا، والكليب من إخراج يوسف محروس.

يذكر أن آخر ألبومات ساندى يحمل اسم "اتنين فى واحدة" وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال