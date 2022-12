شكرا لقرائتكم خبر عن بطل أفلام Lord of the Rings: المسلسل كان مجرد وسيلة لكسب المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الممثل العالمى برنارد هيل بطل سلسلة أفلام Lord Of The Rings المسلسل الجديد The Rings Of Power، الذى طرح على منصة برايم فيديو "أمازون"، واصفًا إياه بأنه "مشروع لكسب المال"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

الممثل الذي لعب دور البطولة في سلسلة الأفلام، بـ دور King Théoden، أكد فى خلال آخر حواراته أنه غير مهتم لمشاهدة المسلسل الذى وصلت ميزانيته إلى حوالى 1 مليار دولار، وبالتالى يعد هذا المسلسل أغلى مسلسل تم إنتاجه على الإطلاق، لكن هذا لم يقنع هيل بتجربة الأمر.

عندما سئل هيل عما إذا كان قد شاهد مسلسل The Lord of the Rings: The Rings of Power، أجاب الممثل: "لا ، لست مهتمًا، إنه مشروع لكسب المال ولست مهتمًا بمشاهدة ذلك أو المشاركة فيه، حظًا سعيدًا لهم، ولكن هذا العمل ليس حقيقى، لكن الأمر ليس مثل الشيء الحقيقي ".

عندما سئل هيل إذا كان يعتقد أن للعمل على عالم LOTR كان من الأفضل أن ينتهي بعد الثلاثية الأصلية للأفلام، أكد هيل قائلا:" نعم، أعتقد أنهم قدموا أفضل نسخة من هذا العالم من خلال الأفلام، ولهذا اعتقد أن ما قدموه فى السلسلة التليفزيونية ما هو الأ "مد" لا حاجة له".

طرح مسلسل The Lord of the Rings: The Rings of Power فى سبتمبر الماضى، وشمل أعضاء فريق التمثيل سينثيا أداى روبنسون، مكسيم بالدرى، إيان بلاكبيرن، كيب تشابمان، أنتونى كروم، ماكسين كونليف، تريستان جرافيل، السير لينى هنرى، ثسيثا جاياسونديرا، فابيان ماكالوم، سيمون ميريلز، جيف موريل، بيتر مولان، لويد أوين، أوغسطس بريو، وبيتر تايت، وأليكس تارانت، وليون وادهام، وبنجامين ووكر، وسارة زوانجوبانى.

ينحدر كل من بلاكبيرن وتشابمان وكروم وكونليف وتايت وتارانت ووادهام من نيوزيلندا، بينما يأتى باقى فريق العمل المتبقى من أستراليا وسريلانكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتدور أحداث المسلسل التلفزيوني في ميدل إيرث، وحائز على جائزة الخيال الدولي وجائزة بروميثيوس هول أوف فيم، وحصل The Lord of the Rings على كتاب الألفية المفضل لدى عملاء أمازون في عام 1999.

وتمت ترجمة The Lord of the Rings إلى حوالي 40 لغة وبيع منها أكثر من 150 مليون نسخة، وحصدت تعديلاتها المسرحية منNew Line Cinema والمخرج بيتر جاكسون، ما يقرب من 6 مليارات دولار فى جميع أنحاء العالم، وحصلت على 17 جائزة أكاديمية (R)، بما فى ذلك أفضل فيلم.