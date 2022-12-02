شكرا لقرائتكم خبر عن هيلينا بونهام كارتر تدافع عن جونى ديب: الحكم برأه تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافعت الممثلة هيلينا بونهام كارتر عن زميلها الممثل العالمى جونى ديب، وذلك بعد فوز الأخير من عدة أشهر على طليقته الممثلة آمبر هيرد، فى قضية التشهير، وأكدت كارتر أن حكم المحكمة، الذي حكم لصالح ديب، "برأه تمامًا"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".وذلك بعد موجة من الانتقادات التى وجهت لـ ديب وحلفائه، حيث أكد مجموعة من القائمين على حركة #MeToo أن الحكم يحرض على الاعتداء الجنسى فى المنازل.

وتابعت كارتر قائلة:" فوز ديب فى حربه ضد هيرد لا علاقة له بـ حركة #MeToo التى تقف ضد الاعتداء والتحرش الجنسي، وهذه مشكلة كبيرة حيث يتعامل المتابعون مع المشاكل حسب وجهات نظرهم، وفى أى جانب يساندون".

وأكدت كارتر قائلة:" لا يمكن الحكم على الأشخاص بسبب علاقاتهن التى لا نعرف جوانبها الخفية، وفى هذه الحالى سيكون هناك الملايين من الأشخاص الذين إذا نظرت عن كثب إلى حياتهم الشخصية فإنك ستحرمهم من الأهلية".

وذلك بعد أن دافعت الممثلة العالمية هيلينا بونهام كارتر عن مؤلفة سلسلة Harry Potter جيه كيه رولينج، حيث ناقشت الممثلة التي لعبت دور بيلاتريكس ليسترانج عبر سلسلة أفلام هاري بوتر، الجدل الدائر حول رولينج بعد أن أدلت بتعليقات تم انتقادها باعتبارها كارهة للمتحولين جنسياً، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

حيث صرحت بونهام كارتر لـ صحيفة Times: "هذه طريقة سيئة للتعامل مع الأشخاص، وأعتقد أنها مطاردة، لقد تم استخدام كلامها بشكل كبير، وهذا حق من حقوقها التعبير عن رأيها بـ قبول أو رفض الفكرة، كل شخص لديه تاريخه الخاص في التعامل مع الأمور، وعليك أن تحترم من أين يأتي الناس".