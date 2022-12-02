شكرا لقرائتكم خبر عن كايلى جينر فى أحدث ظهور أثناء التسوق بمفردها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلى جينر أثناء شراءها عدد من المستلزمات بنفسها وفقاً لتقرير موقع الديلي ميل مؤخراً، في مدينة لوس أنجلوس إذ بدت بمفردها وهى داخل أحد المتاجر الراقية مثلما أفاد التقرير بواسطة الصور التي التقطت لها وهى تمسك في يديها بكوب من النسكافيه.

من ناحية أخرى بدا أن كايلى جينر تمتلك مهارات خاصة فى عالم العقارات، بصحبة زوجها ترافيس سكوت،فلا ينشغلان بأعمالهما فحسب على السوشيال ميديا، ولكن ينشغلان بما هو أكبر ومربح بالنسبة لهما في الواقع أكثر علي صعيد العقارات، مثلما ذكر تقرير لموقع الديلي ميل أكد فيه أن الثنائى عرضا قصرهما الفاخر المكون من سبع غرف نوم في بيفرلي هيلز مقابل 21.9 مليون دولار.



كايلى جينر

وهو ما يبدو صفقة مربحة للغاية حالة حدوثها، لأنهما اشتراه منذ أربع سنوات فقط مقابل 13.45 مليون دولار، وبالتالي فإن حجم الزيادة للقصر الذى يضم 10 حمامات وغرفة نوم رئيسية مذهلة تبلغ مساحتها 2300 قدم مربع - والذي كان أول منزل اشتروه معًا بعد وقت قصير من الترحيب بابنته ستورمي التي تبلغ حالياً أربعة أعوام.



كايلى جينر

كما يضم المنزل أيضًا مسبحًا خلابًا ومسرحًا للأفلام وغرفة بلياردو وصالة رياضية وغرفة للتدليك.

وكانت كايلي جينر فضلت الاستمتاع بوقتها مؤخرًا بصحبة ابنتها "ستورمي" إلى ديزني لاند، من أجل قضاء يوم طويل تمرح فيه بصحبتها، ومعهم 6 مساعدين اصطحبوها مثلما أكد تقرير الديلي ميل محاولين توفير الوقت لها ومساعدتها بين زحام ديزني لاند التي تعتبر قبلة كل محبي الترفيه على مستوي العالم.