شكرا لقرائتكم خبر عن شاروخان بعد تكريمه بمهرجان البحر الأحمر: السعودية تطورت وقفزت للأمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم الهندي شاروخان خلال تكريمه بمهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية، إن الأفلام تعلمنا انه ليس من المفروض أن نخاف من اختلافنا ومن الحوار بين الثقافات، مؤكدا أن الحروب تحدث بسبب عدم التفاهم، مشيرا إلى أن السعودية قفزت قفزة كبيرة للامام حيث ياتي الناس ليتفاعلوا مع الثقافة السعودية.

وأوضح شاروخان أن هناك شباب لديهم مهارات بدأ العالم يتعرف من خلالهم على المبدعين السعودين متمنيا أن يشاهد أفلاما سعودية تصور في الهند لتمتد الجسور بين الثقافات ويوضع نهاية لعدم التفاهم بين الناس.

تشهد الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العدد من أحدث انتاجات السينما ، حيث يشهد العرض العالمي الأول لفيلم "الخلاط+" للمخرج فهد العماري المستوحى من سلسلة "الخلاط"، وفي فيلم "ع مفرق طريق"، للمخرجة اللبنانية لارا سابا، الحائزة على جوائز العرض العالمي الأول لفيلمها الكوميدي والرومانسي.

فيما يعرض فيلم "جنيات إنشرين"، وأحدث أفلام المخرج الحائز على جائزة الأوسكار مارتن ماكدونا، فبعد صداقة ممتدة، يتوقّف مزارع الألبان بادريك (كولين فاريل) عند كوخ يقيم فيه صديقه الموسيقي كولم (بريندان جليسون) ليصحبه إلى المقهى، وعندها يخبره كولم فجأة أن صداقتهما قد انتهت.