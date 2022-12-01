شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفر ستون: أفلام مهرجان البحر الأحمر تذكرنى بالأفلام الإيطالية بعد الحرب العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد التركي الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية، خلال حفل الافتتاح، إن السعودية تشهد تحولات كثيرة، ووصل السعوديون إلى 35 مليون نسمة وجزء كبير منهم يتطلع للسينما.

وأكد التركي أن المهرجان يجسد التفاؤل والثقة والحماس ويلعب دورا في رسم ملامح المستقبل للأجيال القادمة.

ومن جانبه قال أوليفر ستون رئيس لجنة تحكيم المهرجان، إن المسابقة الرسمية بالمهرجان تضم 16 فيلما جميعها تستند لفكرة البقاء والهجرة والمعاناة، وهي أفلام واقعية تذكره بالأفلام الإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن هناك روحا ونهضة كبيرة ويشارك في المسابقة أفلام من الجزائر والمغرب وأنجولا ومصر وتونس وسوريا والعراق وكازخستان وكورويا وإندونسيا وبالطبع السعودية، موضحا أن هناك إصلاحات كثيرة في السعودية ولا بد أن يزور الجميع هذا البلد لأن هناك الكثير لرؤيته.

تشهد الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العديد من أحدث انتاجات السينما ، حيث تشهد العرض العالمي الأول لفيلم "الخلاط+" للمخرج فهد العماري المستوحى من سلسلة "الخلاط"، وفي فيلم "ع مفرق طريق"، للمخرجة اللبنانية لارا سابا، الحائزة على جوائز العرض العالمي الأول لفيلمها الكوميدي والرومانسي.

فيما يعرض فيلم "جنيات إنشرين"، وأحدث أفلام المخرج الحائز على جائزة الأوسكار مارتن ماكدونا، فبعد صداقة ممتدة، يتوقّف مزارع الألبان بادريك (كولين فاريل) عند كوخ يقيم فيه صديقه الموسيقي كولم (بريندان جليسون) ليصحبه إلى المقهى، وعندها يخبره كولم فجأة أن صداقتهما قد انتهت.