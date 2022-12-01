شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا وحسين فهمى ونيللى كريم فى مهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية وصول النجمة العالمية بريانكا شوبرا ونيللي كريم وحسين فهمي وهالة صدقي، وسبق ووصلت صاحبة دور السلطانة هيام في مسلسل حريم السلطان مريم اوزرلي.



بريانكا شوبرا



بريانكا شوبرا

بريانكا شوبرا

وحضرت أيضا النجمة العالمية شارون ستون والنجم سكوت إيستوود والمصري هاني رمزي و من قبلهم الإيطالي ميشيل موروني بطل فيلم 365 يوم.



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ومن المقرر أن يكرم مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بدورته الثانية، الممثل والمنتج الهندى الكبير شاروخان تقديرًا لإسهاماته المتميزة فى صناعة الأفلام، والنجمة يسرا، فيما يعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة.

ويعرض خلال حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائى بدورته الثانية، فيلم "ما علاقة الحب بذلك- What’s Love Got to Do With It" للمخرج شويكار كابور، وهو فيلم رومانسي تدور أحداثه حول سيدة بريطانية تقع في حب باكستاني.

تشهد الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى العديد من أحدث إنتاجات السينما، حيث يشهد العرض العالمى الأول لفيلم "الخلاط +" للمخرج فهد العمارى المستوحى من سلسلة "الخلاط"، وفى فيلم "ع مفرق طريق" للمخرجة اللبنانية لارا سابا، الحائزة على جوائز العرض العالمى الأول لفيلمها الكوميدى والرومانسى.

فيما يعرض فيلم "جنيات إنشرين"، وأحدث أفلام المخرج الحائز على جائزة الأوسكار مارتن ماكدونا.