أوليفر ستون وجاى ريتشى وفاتح أكين على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية وصول المخرج الكبير جاي ريتشي والمخرج العالمي فاتح أكين وحاصد الأوسكار أوليفر ستون.

ومن المقرر أن يكرم مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بدورته الثانية، الممثل والمنتج الهندى الكبير شاروخان تقديرًا لإسهاماته المتميزة فى صناعة الأفلام، والنجمة يسرا، فيما يعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة.

ويعرض خلال حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائى بدورته الثانية، فيلم "ما علاقة الحب بذلك- What’s Love Got to Do With It" للمخرج شويكار كابور، وهو فيلم رومانسي تدور أحداثه حول سيدة بريطانية تقع في حب باكستاني.

تشهد الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى العديد من أحدث إنتاجات السينما، حيث يشهد العرض العالمى الأول لفيلم "الخلاط +" للمخرج فهد العمارى المستوحى من سلسلة "الخلاط"، وفى فيلم "ع مفرق طريق" للمخرجة اللبنانية لارا سابا، الحائزة على جوائز العرض العالمى الأول لفيلمها الكوميدى والرومانسى.

فيما يعرض فيلم "جنيات إنشرين"، وأحدث أفلام المخرج الحائز على جائزة الأوسكار مارتن ماكدونا، فبعد صداقة ممتدة، يتوقّف مزارع الألبان بادريك (كولين فاريل) عند كوخ يقيم فيه صديقه الموسيقي كولم (بريندان جليسون) ليصحبه إلى المقهى، وعندها يخبره كولم فجأة أن صداقتهما قد انتهت.