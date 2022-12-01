شيرين عبد الوهاب: “تستاهلوا تفرحوا يا أهل تونس”

كتب امير فتحي في الخميس 1 ديسمبر 2022 06:50 مساءً - حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تهنئة المنتخب والشعب التونسي بعد فوز منتخب نسور قرطاج على منتخب فرنسا بنتيجة 1-0، على الرغم من توديعه لمونديال كأس العالم قطر 2022 .
فنشرت شيرين عبد الوهاب صورة لبعض لاعبي المنتخب التونسي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري .
وكتبت شيرين في تعليقها على الصورة: “ألف ألف مبروك لمنتخب تونس العظيم .. تستاهلوا تفرحوا يا أهل تونس يا غاليين على قلبي .. برغم عدم التأهل رفعتوا راسنا” .
وكانت قد أقيمت مساء أمس الأربعاء مباراة جمعت بين منتخب تونس ومنتخب فرنسا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة .
وحجز منتخب فرنسا مقعده في دور الـ 16 بالمونديال بعدما جمع 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين على أستراليا والدنمارك متصدرا مجموعته عن منتخب أستراليا (الوصيف) بفارق الأهجاف .
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