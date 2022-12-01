شكرا لقرائتكم خبر عن فيها حاجة حلوة..مواهب الدوم وصورة مشرقة للمستقبل فى افتتاح المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرا في مختلف المناسبات والمؤتمرات على اهتمامه بالشباب ووصفهم بأنهم الأمل والحلم والمستقبل، ولا يفوت فرصة إلا للتأكيد على هذا الأمر والتوجه، وهو ما لمسناه واضحا في حفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، إذ شهد الحفل فقرة غنائية لعدد من أبرز مواهب برنامج المسابقات الشهير الدوم، بمصاحبة كورال جامعة المنصورة، فالمدينة التي تعد أحد مشروعات المستقبل كان لا بد أن يزين حفل افتتاحها مواهب شابة وأمل الغد.

وتعد مدينة المنصورة الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، التى تتميز بأنها أول مدينة سياحية بمواصفات عالمية على أرض مصرية، وتم افتتاحها بشكل رسمي اليوم الخميس، إذ أحيت المواهب الشابة حفل الافتتاح ومنهم أسماء الجمل الفائزة بالموسم الأولى من برنامج الدوم التي افتتحت الغناء بجملة "ضحكة مالية المكان والفرحة إحساس جميل .. ودايما منصورة يا بلدي"، لينضم بعد ذلك الموهبة الشابة أسامة عطية أحد مواهب الدوم ويبدأ جملته الغنائية بـ "اللي شايفه حلم أو خيال.. أوصف الجمال ده أقول فيه إيه".

ظهور مميز لـ مواهب الدوم وكورال المنصورة

وعلى أنغام "فيه حاجة حلوة" ظهرت على المسرح الموهبة الشابة نادين العمروسي لتشارك في الغناء، وبعدها صعدت ألاء أيوب بمقطع من أغنية "يا حبيبتي يا مصر" للراحلة شادية، ثم صعد تباعا كروان حجاج، ومحمد مانو، ثم اختتمت الفقرة الغنائية برائعة المطربة الراحلة وردة "على الربابة بغني" كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي وقدمها فارس مصطفى، شريف محمد فؤاد، وعبد الرحمن صابر، ليكون ذلك الاختيار موفقا للغاية، حيث أن المدينة الجديدة ترمز للمستقبل المنشود ولم يكن هناك أنسب من الاعتماد على مواهب شابة تمثل المستقبل لتكون حاضرة في مشهد الافتتاح الرسمي لمدينة المنصورة الجديدة.

ومن اللافت للنظر أنه كان هناك اهتمام كبير بتقديم هؤلاء الشباب بشكل مميز، إذ أنهم فضلا عن الأداء الجماعي، قدم كل منهم مقطعا غنائيا منفردا مع وضع اسمه بشكل بارز على الشاشات جانب المسرح.

الاهتمام بالمواهب الشابة في مختلف المجالات ودعمها وإبرازها بشكل مناسب، يعد أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة، لذا ظهرت برامج تليفزيونية لاكتشاف المواهب مثل "الدوم" الذي حظي في موسمه الأول بنسبة مشاهدة مرتفعة خصوصا مع تميز المواهب المشاركة به سواء في مجال التمثيل أو الغناء أو تقديم البرامج.

تفاصيل برنامج الدوم الموسم الثاني

وبعد نجاح الموسم الأول أعلنت قناة ON عن تقديم موسم جديد وتم فتح باب التقديم للمواهب الشابة من 18 لـ 30 سنة، فى مختلف محافظات مصر ومنها بورسعيد والمنصورة والإسكندرية والأقصر وأسيوط والقاهرة.

ونال نجوم الجزء الأول من برنامج الدوم، العديد من الهدايا والمكافآت من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وميديا هب، بعد نجاحهم فى المراحل الأخيرة من البرنامج، وشملت المكافآت طرح عدد من الأغنيات للموهوبين فى الغناء، ومشاركة الموهوبين فى التمثيل فى عدد من مسلسلات رمضان المقبل 2023

يشار إلى أن مدينة المنصورة الجديدة تتميز بطابعها الخاص، حيث تنفرد بارتفاعات وتصميمات وألوان وطرق وبنية تحتية على أعلى مستوى وأنواع إسكان مختلفة من إسكان سياحى، وفيلات، وإسكان متوسط، واجتماعى، لتستوعب أكثر من مليون ونصف نسمة، فضلا عن الفنادق السياحية التى تخدم زوار المدينة بهدف السياحة العلاجية.