شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب تجمع آسر ياسين وأمينة خليل فى "شماريخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك المخرج عمرو سلامة على الانتهاء من تصوير أحداث فيلمه "شماريخ"، وتضمن المشاهد الأخيرة آسر ياسين، أمينة خليل، اللذين يجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل.

"شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن، ويشارك فى بطولته، خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفي درويش والعديد من ضيوف الشرف.

من ناحية أخرى، قال المنتج طارق الجناينى لـ"الخليج 365"، إنه بدأ التحضيرات والتجهيزات لمسلسل النجم آسر ياسين بعنوان "نسيت كلمة السر"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، مشيرًا إلى أن شركته تمضى قدمًا في التعاقد مع الأبطال المرشحين تمهيدًا لبدء التصوير، مؤكدًا أن المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط، وليس 30 كما أشيع.

يذكر أن آخر أعمال المخرج السينمائى عمرو سلامة فيلم "برا المنهج"، من بطولة ماجد الكدوانى، روبى، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر، وضيف الشرف أحمد أمين، وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وكانت آخر أعمال آسر ياسين مسلسل "سوتس بالعربي" الذى قال عنه: "المنتج طارق الجنايني كان يعمل على المشروع منذ 2016، وأهم شيء كنا نفكر فيه كيف سيقدم دراميا ولكن الورق كان جيد جدا والكاست كان لائقا جدا، أنا من المعجبين بالعمل الأصلي وفي العموم أحب أى تحدٍ".