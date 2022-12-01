انتحار فني وجرأة تقترب من الوقاحة .. ناقدة فنية تهاجم أحمد السقا وريم مصطفى بسبب إعادة تقديم مسرحية سيدتي الجميلة

كتب امير فتحي في الخميس 1 ديسمبر 2022 05:47 مساءً - انتقدت الناقدة الفنية ماجدة خير الله إعادة تقديم مسرحية “سيدتي الجميلة” بعد مرور 53 عاما على تقديمها، وقيام الفنان أحمد السقا بتقديم شخصية الفنان الراحل فؤاد المهندس، بينما تقدم الفنانة ريم مصطفى شخصية الفنانة الراحلة شويكار .

وعلقت الناقدة ماجدة خير الله على العرض الجديد لمسرحية “سيدتي الجميلة” واصفة تلك الخطوة بأنها تعد انتحارا فنيا وجرأة تقترب من الوقاحة على حد وصفها، مشيرة إلى أن نتيجتها معروفة وهي الفشل .

فكتبت في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “رغم أني لا أحب المصادرة على أي تجربة فنية مهما كانت غرابتها أو كونها تحمل عوامل فشلها” .

تابعت: “ولكن أن يفكر أحمد السقا بإعادة شخصية فؤاد المهندس في المسرحية الخالدة سيدتي الجميلة، فهذا نوع من الانتحار الفني، ولسنا في حاجه لانتظار النتائج” .

وأضافت ماجدة خير الله: “أما أن تقوم ريم مصطفى بتقديم شخصية صدفة بعطشجي التي قدمتها كتلة المواهب شويكار، فهي جرأة تقترب من الوقاحة” .

يذكر أن الفنان أحمد السقا كان قد أعلن عودته للوقوف على خشبة المسرح مجددًا بعد غياب دام 19 عامًا وتحديدًا منذ تقديمه لمسرحية “كدا أوكيه” في عام 2003، بعرض مسرحية “سيدتى الجميلة” في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية بدءًا من يوم 6 ديسمبر المقبل وحتى يوم 10 .

وتعد مسرحية “سيدتي الجميلة” أيقونة من أيقونات المسرح المصرى، وهى أحد روائع الكاتب المسرحى العالمى برنارد شو وافتبسها المؤلفين سمير خفاجي وبهجت قمر، وقدمها فؤاد المهندس وشويكار سابقاً عام 1969، وشاركهما كلا من الفنانين: حسن مصطفى، جمال إسماعيل، زوزز شكيب وغيرهم .