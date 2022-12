بعد أن شارفت على الـ50 عامًا.. صور نادرة لـ أولاد نيللي كريم الشباب والجمهور: بجد مين دول؟!

كتب امير فتحي في الخميس 1 ديسمبر 2022 05:47 مساءً - أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صور أبناء الفنانة نيللي كريم، والذي نشرها مسبقًا نجلها الأكبر يوسف بعض اللقطات له مع أصدقائه من حفل زفاف والدته.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة حيث أشارت التعليقات الى أن الفنانة تبدو صغيرة جدا رغم سنها الذي تجاوز الـ 47 عام، ولم يصدق البعض بأن هؤلاء الشبان يكونوا أبنائها.

نجلها الأكبر يوسف :

ونجل نيللي كريم البكر، يوسف صبري، شارك متابعيه عبر خاصية الستوري على حسابه عبر «إنستجرام»، مجموعة لقطات وذلك عند احتفالهم بزفاف والدته النجمة نيللي كريم على لاعب الاسكواش هشام.

ويوسف صبري هو نجل نيللي كريم البكر من زيجتها الأولى من المهندس بهاء صبري ويعيش بين القاهرة ولندن، وقد احتفلت نيللي كريم بتخرجه عام 2019 حيث نشرت حينها صوره وهي تقبله وتهنئه بالتخرج.

نجلها الثاني كريم :

وأنجبت نيللي كريم أيضًا من زوجها الأول بهاء صبري، نجلها كريم الذي تخرج أيضًا من الجامعة، وسبق وأن تحدثت نيللي كريم عن زيجتها الأولى التي جاءت من دون موافقة أهلها وفي عمر صغير، حيث كانت تبلغ من العمر وقتها 17 عامًا، معتبرة بأنها غير نادمة على الزواج المبكر بكونها سعيدة بنجليها.

أزواج نيللي كريم

يُذكر أن الفنانة نيللي كريم تزوجت في حياتها ثلاث مرات، وأنجبت من زوجها الأول بعمر صغير وهي مازالت طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولديها منه ولدين هما (كريم ويوسف) لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وفي عام 2004 تزوجت من خبير التغذية “هاني أبو النجا” وانجبت منه ابنتين هما (سيليا وكندة)، وفي عام 2015 أعلنت انفصالها عنه. وبعد 11 عامًا من العزوبية تزوجت نيللي كريم للمرة الثالثة في عام 2020.

نيللي كريم حامل في طفلها الخامس؟

وتحدث الفنان ولاعب الاسكواش السابق و(الزوج الثالث) في حياة نيللي كريم هشام عاشور في لقاء مصور عن تعاونه مع زوجته من خلال عمل جديد فني جديد هو “روز وليلى“، وتطرق “عاشور” لحياته الشخصية وتحدثت عن أمنيته ليكون أب قائلا “والله ممكن يارب قريب إن شاء الله”، وأثار هذا التصريح حالة من الجدل حول حمل نيللي كريم في طفلها الخامس.

كما علق هشام عاشور على شائعات انفصاله عنها، وأكد أن السوشيال ميديا هي السبب وراء انتشار هذه الشائعات، وقال أن أفضل طريقة للتعامل مع هذه الأخبار هي التجاهل التام.

شائعات في حياة نيللي كريم

وكانت النجمة نيللي كريم قد تصدرت مؤشر البحث جوجل بعد انتشار شائعات انفصالها عن زوجها هشام عاشور خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وردَّت الفنانة نيللي كريم عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك» على شائعات انفصالها عن زوجها هشام عاشور، والتي انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نيللي كريم صورةً تجمعها بزوجها هشام عاشور، واكتفت بوضع إيموجي قلب على الصورة، في إشارة إلى شائعات انفصالهما.

وفي العام الماضي انتشرت شائعات حمل الفنانة نيللي كريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا إنها نفت ذلك وقتها من خلال لقاء تلفزيوني لها مؤكدة بأن أنباء حملها ليست صحية مضيفة:” يمكن أكون تخنت شوية وهذ الأمر طبيعي وأخر همي الشائعات التي التي تظهر من حين لأخر.

وفي وقت سابق انتشر شائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي تزعم بوجود خلاف بين نيللي كريم مع المخرجة كاملة أبو زكري الأمر الذي جعلها تعتذر عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل “100 وش” إلا أنها نفت هذه الئائعاتمن خلال لقاء تلفزيوني لها قائلة: “لا يوجد خلاف” وأضافت:”عمر ما كان فيه خلاف وربنا ما يجيب خلاف.

مسلسل روز وليلى

مسلسل “روز وليلى” هو أحدث اعمال نيللي كريم وتقوم في ببطولة ثنائية مع النجمة الكبيرة يسرا والمقرر عرضه على منصة شاهد VIP.

يضم مُسلسل “روز وليلى” نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً في بطولة مشتركة، وهو من إنتاج “استوديوهات MBC“، الذراع الإنتاجية لـ “مجموعة MBC” والمتخصصة بالأعمال السينمائية والتلفزيونية النوعية.

كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال (“Mad Dogs” و “Ana” و “Pelican Blood”)، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل (“Mad Dogs” و “Cardella” و “On the Way to Denmark” وغيرها)، أما الإنتاج فلكل من ماجد محسن وصفاء أبورزق

يُعرض “روز وليلى” على “شاهد VIP” في الربع الأخير من العام الحالي 2022، ويأتي ضمن عشر حلقات تمتد كل منها على مدى نحو ساعة تلفزيونية

