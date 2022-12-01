شذى: “قليل البخت يلاقي العضم في الكرشة”

كتب امير فتحي في الخميس 1 ديسمبر 2022 05:47 مساءً - كشفت الفنانة المصرية شذى عن تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية . كتبت شذى في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أيوه بقا يا زوزو ياللي في أمريكا وبتتفسحي وعايشة حياتك” . تابعت: “أحب أقول لكل أحبائي إني إيجابي كورونا الحمد لله .. قليل البخت يلاقي العضم في الكرشة” . كما شاركت شذى صورة لاختبار الفيروس عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، معلقة عليها: “إيجابي كورونا” .

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