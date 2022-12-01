شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا وريم مصطفى يتصدران بوستر جديداً لمسرحية "سيدتى الجميلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيد النجمان أحمد السقا وريم مصطفى تقديم مسرحية "سيدتى الجميلة" على خشبة المسرح مجدداً بعد بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار، وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا، وهى إحدى روائع الكاتب المسرحى برنارد شو، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.



احمد السقا وريم مصطفى

"سيدتى الجميلة" مقتبسة من مسرحية بيجماليون لجورج برنارد شو، وتم تقد تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام، وتدور أحداثها حول كمال الذي يبحث عن امرأة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.



فؤاد المهندس وشويكار في سيدتي الجميلة

وتسجل "سيدتى الجميلة" التجربة الثانية لريم مصطفى على خشبة المسرح بعدما قدمت العام الماضى مسرحية "في نص الليل" بمشاركة حسن الرداد، غادة عادل، محمد عبد الرحمن توتا، سليمان عيد، مصطفى هريدى، مصطفى بسيط، نيللى محمود، وإخراج عمرو عرفة، والعمل مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر.

وفى سياق آخر تواصل ريم مصطفى تصوير مسلسلها الجديد "سر السلطان" المستوحى من قصة الأديب الراحل يوسف ادريس "سره باتع"، دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدورما بين زمنين، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف وإنتاج شركة سينرجى والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023، ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثل وممثلة من مختلف الأجيال.