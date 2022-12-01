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شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير مسلسل "إيجار قديم" بالتزامن مع عرض حلقاته الأخيرة على ON والان مع تفاصيل الخبر
ويتزامن عرض مسلسل "إيجار قديم" مع مناقشة القانون في البرلمان، وهو ما ساهم كثيرا في جذب المشاهدين له خلال فترة عرضه، كما طرح المسلسل عددا من القضايا الإجتماعية الأخرى خلال أحداثه.
من أبرز القضايا التي يطرحها صناع مسلسل "إيجار قديم" علاقة الآباء والأبناء مع اختلاف الأجيال، كما يلقي الضوء على علاقة الجيران، ويطرح بعض القضايا الخاصة بالعلاقات الزوجية والأسرية، وحتى علاقات الصداقة، وذلك من خلال الحكايات المتعددة التي يطرحها في أحداثه.
مسلسل "إيجار قديم" يشارك فى بطولته إلى جانب شريف منير كل من محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، فيدرا، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، رحمة حسن، إلهام وجدي، بسمة داود، حنان سليمان، محمد نشأت، علاء زينهم، محمد غنيم، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى.
يذكر أن شريف منير قدم آخر أعماله مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة العام الماضى، وشارك فى بطولته لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.
شريف منير فى كواليس ايجار قديم
حازم سمير ورحمة حسن
محمد الشرنوبى
ميمى جمال