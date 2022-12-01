شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير مسلسل "إيجار قديم" بالتزامن مع عرض حلقاته الأخيرة على ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى صناع مسلسل "إيجار قديم" للنجم شريف منير، من تصوير آخر مشاهد العمل بحضور جميع أبطاله في إحدى لوكيشانات مدينة أكتوبر، بالزامن مع عرض حلقاته الأخيرة على قناة ON، وذلك بعد فترة تصوير استغرقت أكثر من شهرين.

ويتزامن عرض مسلسل "إيجار قديم" مع مناقشة القانون في البرلمان، وهو ما ساهم كثيرا في جذب المشاهدين له خلال فترة عرضه، كما طرح المسلسل عددا من القضايا الإجتماعية الأخرى خلال أحداثه.

من أبرز القضايا التي يطرحها صناع مسلسل "إيجار قديم" علاقة الآباء والأبناء مع اختلاف الأجيال، كما يلقي الضوء على علاقة الجيران، ويطرح بعض القضايا الخاصة بالعلاقات الزوجية والأسرية، وحتى علاقات الصداقة، وذلك من خلال الحكايات المتعددة التي يطرحها في أحداثه.

مسلسل "إيجار قديم" يشارك فى بطولته إلى جانب شريف منير كل من محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، فيدرا، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، رحمة حسن، إلهام وجدي، بسمة داود، حنان سليمان، محمد نشأت، علاء زينهم، محمد غنيم، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى.