شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد تعلق بعد ارتدائها تيشيرت عليه كلمة"فلسطين" فى قطر: قضية تهمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة الشابة مايان السيد، الرد على الجميع بعد ارتدائها تيشيرت عليه كلمة فلسطين أثناء مشاهدتها المنتخب السعودى أمام المكسيك في كأس العالم بقطر أمس وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة:"ليه في ناس بتقول اني باخد اللقطة، ليه مش اني بساند قضية تهمني مثلاً".











مايان السيد

ووجه الاتحاد الدولي لكرة القدم، رسالة دعم للمنتخب السعودي، بعد خروجه من كأس العالم "قطر 2022"، بعد المفاجأة التي فجرها في بداية مشواره بالبطولة بالفوز على الأرجنتين (2-1).

وكتب الحساب الرسمي لموقع "فيفا" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مهما حدث ورغم الوداع المبكر ستبقى مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم FIFA قطر 2022 نقطة مضيئة في تاريخ الأخضر والعرب كافة في البطولة".

وتأهل منتخب أستراليا لدور الـ16 بكأس العالم عقب فوزه المثير على الدنمارك بهدف دون رد في المباراة التى جمعتهما أمس ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والختامية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر القادم.