شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج آنج لى يستعد لعمل فيلم عن بروس لى ويسند الدور لابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المخرج آنج لي خلال الفترة الحالية إلى مفاجأة كبيرة من خلال العمل على مشروع فيلم حول السيرة الذاتية للنجم بروس لى، حسب موقع Deadline الذى أكد خلال تقرير أن صانع الأفلام الشهير آنج لى قرر اسناد دور البطولة إلى ابنه الممثل ماسون.

ويعتبر بروس لى أحد ابرز النجوم الذين أثروا السينما العالمية بالأفلام القتالية، عبر أداء مشاهد الأكشن بطابع خاص خلق له جماهيرية عريضة لا زالت تتزايد إلى الآن رغم رحيله منذ سنوات طويلة.

وهو الأمر الذى يكسب الفيلم المقبل أهمية كبيرة خاصة أن الجمهور يسعى لمعرفة أمور عديدة حول نجم الأفلام القتالية الذى يعتبر من أهم النجوم على مستوى العالم.

ويعتبر المخرج آنج لى من أشهر المخرجين إذ أنه مخرج أفلام تايواني من مواليد 23 أكتوبر 1954، وحاصل على ثلاث جوائز أوسكار من أصل 5 ترشيحات عن أعماله.

من ناحية أخرى سبق وشرعت شركة تديرها شانون لي، ابنة النجم بروس لي، نجم أفلام الفنون القتالية الراحل، فى توجيه اتهام لسلسلة المطاعم الصينية للوجبات السريعة "كونج فو كايتيرينج مانجمنت" باستخدام صورته طوال مدة 15 سنة بدون دفع حقوق الملكية الفكرية، وطالبت ابنة بروس لي، سلسلة المطاعم التوقف الفور عن استخدام صورة والدها الراحل فى الدعاية لها دون الحصول على موافقة منها باعتباره وريثته.