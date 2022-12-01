شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبي راشد تقدم حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أن الإعلامية ومقدمة البرامج التلفزيونية اللبنانية الشهيرة ريا أبي راشد ستقدم حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان، والمقرر انطلاقها اليوم في جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر الجاري.

وتشهد الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى العديد من أحدث إنتاجات السينما، حيث يشهد العرض العالمى الأول لفيلم "الخلاط +" للمخرج فهد العمارى المستوحى من سلسلة "الخلاط"، وفى فيلم "ع مفرق طريق" للمخرجة اللبنانية لارا سابا، الحائزة على جوائز العرض العالمى الأول لفيلمها الكوميدى والرومانسى.

فيما يعرض فيلم "جنيات إنشرين"، وأحدث أفلام المخرج الحائز على جائزة الأوسكار مارتن ماكدونا، فبعد صداقة ممتدة، يتوقّف مزارع الألبان بادريك (كولين فاريل) عند كوخ يقيم فيه صديقه الموسيقي كولم (بريندان جليسون) ليصحبه إلى المقهى، وعندها يخبره كولم فجأة أن صداقتهما قد انتهت.