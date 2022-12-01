شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يقبل رأس زوجته فى العرض الخاص لفيلم Emancipation والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ويل سميث على تقبيل رأس زوجته جادا أثناء حضورهما العرض الخاص لفيلم Emancipation، والذى يعول عليه كثيراً من أجل الترشح لأكثر من جائزة أبرزها الأوسكار، وفقاً لما أكده عدد من النقاد ممن شاهدوا العمل، ويل سميث خلال العرض الخاص اصطحب أسرته، وحرص طوال الوقت على إبداء مشاعر الرومانسية بصحبة زوجته.



ويل وعائلته

وكان الممثل العالمى ويل سميث أكد تفهمه، رفض عدد كبير من الجمهور دعم فيلمه الجديد Emancipation، بعد الحادثة التي حدثت في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

في حديثه إلى الصحفي كيفن مكارثي، سُئل سميث عما سيقوله لشخص لا يشعر "بالاستعداد" لمشاهدة الفيلم بعد حادثة الأوسكار، وصرح سميث قائلا":"أنا أتفهم تماما، إذا لم يكن عدد من المشاهدين على استعداد لمشاهدة فيلمى الجديد، فسأحترم ذلك".

وكانت أبل قررت تأجيل طرح الفيلم حتى عام 2023 بسبب ما افتعله ويل سميث خلال حفل توزيع جوائز أوسكار الماضي، عندما صفع كريس روك، وكان من المؤكد لدى الشركة عند الافراج عن الفيلم أنه سيتم ترشحه للعديد من الجوائز، ولكن بعد ما فعله سميث ظنت أنه يمكن استبعاد العمل من معظم حفلات الجوائز المشهورة، ولكن يبدو أنها تراجعت عن كل هذا وبدأت بالإعلان عنه واقامت شركة أبل مؤتمرا للترويج لفيلم Emancipation في واشنطن في 1 من أكتوبر الماضي.