شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من بروفات مسرحية "سيدتى الجميلة" بطولة أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء منذ أيام النجم أحمد السقا عمل بروفات على أحداث مسرحيته الجديدة "سيدتى الجميلة" التي يعود بها للوقوف على خشبة المسرح مجدداً بعد غياب دام 19 عاماً.

واختار أحمد السقا أن تكون عودته إلى المسرح من خلال "سيدتى الجميلة" التى تعد من أيقونات المسرح، وأحد روائع روائع الكاتب المسرحى العالمى برنارد شو، وقدمها فؤاد المهندس وشويكار سابقاً عام 1969، فيما يعيد السقا تقديمها مرة أخرى برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وكتب لها المعالجة الدرامية أيمن بهجت قمر ومن إخراج حسن عبد السلام.حيث يستعد السقا لعرض مسرحية "سيدتى الجميلة" في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل،.



احمد السقا فى بروفة المسرحية احمد السقا فى بروفة المسرحية



السناريست ايمن بهجت قمر ومحمد عبد الرحمن السناريست ايمن بهجت قمر ومحمد عبد الرحمن



فريق عمل المسرحية فريق عمل المسرحية

وكان آخر أعمال أحمد السقا على خشبة المسرح "كده أوكيه" تأليف أحمد عفيفى وإخراج سمير العصفورى وشارك في بطولتها منى زكى هانى رمزى، ياسمين عبد العزيز، شريف منير، وسمية الخشاب التي شاركت في العروض الأخيرة بدلاً من ياسمين عبد العزيز، تم عرض المسرحية لاكثر من 5 سنوات.

وينتظر أحمد السقا، عرض فيلم "السرب"، الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة ومقرر عرضه في السينمات قريباً، ويشارك في بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.