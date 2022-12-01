أحدث ظهور لوالدة هنادي مهنا.. فرنسية شقراء ولا تزال تحتفظ بشبابها.. شاهدوا جمالها اللافت!

كتب امير فتحي في الخميس 1 ديسمبر 2022 03:50 مساءً - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوالدة الفنانة الشابة هنادي مهنا وزوجة الموسيقار هاني مهنا، الفرنسية الشقراء التي لازالت تحتفظ بحيويتها وشبابها بالرغم من تقدمها في العمر.

وظهرت الفنانة المصرية فيها برفقة والدتها الفرنسية بمناسبة عيد الأم الماضي وكانت هنادي ترتمي بأحضانها في لقطات مميزة.

ولاقت تلك الصور إنتشارًا كبيرًا بين المتابعين على السوشيال ميديا الذين تناقلوها عبر حساباتهم الخاصة وتفاعلوا معها.

من هي والدة هنادي مهنا؟

والدة الممثلة هَنادي مهَنا هي سيدة فرنسية الجنـسية تدعى “بيتي”، عرفها الملحن هاني مهنا والد الممثلة هَنادي خلال إحدى زياراته لفرنسا وقد ذكر الملحن هاني أن زوجته بيتي لم تكن موافقة على الزواج منه في البداية ثم نشأت بينهم حب وتزوجوا.

بيتي والدة هَنادي مهَنا لم تكن مسلمة الديانة ولكن بعد زواجها من رجل عربي مسلم اعتنقت الإسلام وتعلمت اللغة العربية.

تزوجت من الموسيقار هاني مهنا وأنجبت ابنتهما «هنادي» عن طريق عملية «الأنابيب»، وصف يقار هاني مهنا، أن تربية زوجته بيتي كانت صارمة بطريقة كبيرة «مكنتش بتحط روج قدام والدتها».

تميزت “بيتي” بالظهور النادر، فلم تظهر سوى مرات قليلة، منها حضورها برفقة ابنتها الفنانة هنادي مهنا في حفل توزيع جوائز مهرجانات الفضائية.

وترتبط بعلاقة طيبة مع زوج ابنتها الفنان الشاب أحمد خالد صالح، وذلك حين هنأته في عيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على «إنستجرام» معلقة عليها: «كل عام وأنت بخير حبيبي أحمد».

هنادي مهنا تدعم المنتخب الفرنسي من أجل والدتها

كشفت الفنانة هنادي مهنا عن دعمها للمنتخب الفرنسي في منافسات كأس العالم قطر 2022، من أجل والدتها الفرنسية، ولكنها تمنت بنفس الوقت فوز المنتخب التونسي في الجولة الثالثة الحاسمة لضمان التأهل للأدوار التالية من البطولة.

وأضافت هنادي مهنا في لقائها مع الإعلامي عمرو خليل في برج من مصر على قناة cbc: بتفرج على كأس العالم طول حياتي، وبشجع منتخب فرنسا ويارب يكسبوا ومبشجعش البرازيل.

وتابع: بشجع فرنسا لأن كل عائلتي من ناحية أمي فرنسيين، فأنا مولودة هناك وتربيت معاهم، فبلدي الثانية هي فرنسا، فتشجيع فرنسا بالنسبة لي لا نقاش، ونحن أول منتخب يصل إلى دور الـ 16.

وواصلت هنادي: أتمنى تونس تفوز على فرنسا وتصل إلى دور الـ 16، لأن منتخب التونسي رجال وأتمنى الفرحة للشعب التونسي، وأحمد خالد صالح يشجع فرنسا طبعاً.

مالا تعرفه عن هنادي مهنا

ولدت هنادي مهنا في الثامن والعشرين من يوليو عام 1997 م، وولدت في القاهرة بـ مصر، أيضًا والدها هو الملحن المعروف هاني مهنا، ووالدتها فرنسية، ثم تخرجت الممثلة هنادي مهنا من كلية إدارة الأعمال في برشلونة بإسبانيا.

كما واشتهرت هنادي عام 2014 م، عناقت مهرجان الإسكندرية الدولي الحادي عشر للغناء. كذلك لعبت دورها التمثيلي الأول عام 2022، من خلال بركة.

تزوجت مهنا قبل عام بعد قصة حب دامت عدة سنوات بينها وبين زوجها، وهو ابن الفنان الراحل خالد صالح، وهو من الشخصيات البارزة في عالم الفن أيضا.

أكدت هنادي مهنا أن زوجها الفنان أحمد خالد صالح ليس «سي السيد» في البيت، قائلة: «أحمد مش سي السيد في البيت، وأنا ست بيت بنسبة 99%، لكن مش عايزة أعظم في نفسي هقول 90%».

وتابعت: «بحب دايمًا أروح بدري من التصوير عشان أحضر لأحمد العشاء، وأصعب حاجة في أول سنة جواز هى التعود».

وأردفت: «أكتر حاجة تأقلمت فيها طابع أحمد هو أنه بيتوتي، فأنا بقيت بيتوتية جدًا بسببه، وأنا غيرت فيه إيه خليته نشيط أكتر في حياته والجواز خلاني أشعر بالمسؤولية أكتر».

واستطردت: «الشىء المستحيل اللي يتغير فيا هو الالتزام بالمواعيد، فأنا ملتزمة بالمواعيد جدًا، وأنا وأحمد نملك صفة العناد جدًا».

وتعد الفنانة مهنا من أشهر الناشطات بمواقع التواصل الاجتماعي وأهمها الإنستجرام، حيث تقوم بمشاركة متابعيها مقاطع الفيديو والصور الخاصة بها وبزوجها، يضم نحو 4.5 مليون متابع من جميع أنحاء الوطن العربي، ومن خلاله تشارك مع متابعيها جميع أخبارها وأعمالها، بالإضافة إلى تفاصيل بسيطة من مذكراتها.

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