فنانة مصرية شهيرة: “أبحث عن وظيفة غير التمثيل”

كتب امير فتحي في الخميس 1 ديسمبر 2022 03:50 مساءً - كشفت الفنانة سلوى محمد علي عن تفكيرها في البحث عن وظيفة أخرى غير التمثيل، ويرجع ذلك إلى استيائها من الإجراءات الضريبية المفروضة على الممثلين وتعقيدها .

كتبت سلوى محمد علي في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أبحث عن وظيفة غير التمثيل علشان الضرائب طالبة مني طلبات مش فاهماها وتفاصيل معرفهاش ووقت مش عندي” .

تابعت: “في معظم الدول المتقدمة الضرائب بترسل للممول اللي هو أنا مطلوب منه كام مع كشف بداخله وهو يسدد، أنا هنا بثبت دخلي بمشاوير وورق ومؤخرًا فاتورة إلكترونية، كل يوم أثبت قبضت كام وصرفت كام بطريقة معقدة” .

أضافت: “ده غير القيمة المضافة اللي في القانون هي على المنتج، لكن أنا اللي أسددها وأتعاقب على التأخير طيب ما المنتج يسدد خصوصًا إن عنده قسم حسابات لأنه شركة وأنا فرد .. المهم إنها إجراءات تنكيلية، خدوا الضرائب، خدوا الغرامات لكن سيبولي حياتي، مع الاعتذار لـ لطفي بوشناق” .