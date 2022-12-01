شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحتفل بوصول أغنية "من أول دقيقة" لـ 300 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية "من أول دقيقة" للنجمة إليسا والمغربي سعد المجرد نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، فضلا عن حصد الأغنية 300 مليون مشاهدة في أقل من 6 أشهر.

واحتفلت النجمة إليسا بالنجاح الكبير للأغنية وعدد مشاهداتها، حيث نشرت بوستر الأغنية عبر حسابها على "تويتر"، معلقة عليها: "300 مليون بوسة ليكم كلكم"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال.



إليسا

كما تستعد إليسا لإحياء حفلاً غنائيًا فى قطر يوم 7 ديسمبر الجاري، على المسرح الرومانى، ومن المقرر أن تقدم إليسا باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التى يتفاعل معها الجمهور.

وفى سياق آخر، أحيت النجمة إليسا حفلاً غنائيًا فى الكويت يوم 24 نوفمبرالماضى، كما أحيت حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا فى باريس يوم 12 نوفمبر ، وكانت هذه المرة الرابعة لإليسا التى تقف فيها على مسرح أولمبيا، ووقفت للمرة الأولى فى العام 2017 والمرة الثانية كانت فى العام 2019 وحققت حفلاتها هناك وقتها نجاحًا كبيرًا، والمرة الثالثة فى 6 نوفمبر 2021.

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس" مؤخرا، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.