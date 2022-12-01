شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تنتهى من تحضيرات "جميلة" قبل انطلاق التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت النجمة ريهام حجاج في وضع اللمسات الأخيرة المتعلقة بتحضيرات الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث مسلسلها الرمضانى الجديد "جميلة"، والتي تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، وجاء ذلك بعد عدة جلسات جمعتها بمؤلف العمل أيمن سلامة خلال الأيام الماضية، للوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بالشخصية، وتسعى ريهام دائما للانتهاء من كافة التحضيرات قبل انطلاق التصوير سواء الخاصة بالملابس والإكسسوارات أو الخاصة بالدور نفسه.

وفى السياق ذاته يواصل السيناريست أيمن سلامة كتابة أحداث الحلقات، حيث انتهى من كتابة ما يقرب من نصفها، بالتزامن مع استمرار المخرج سامح عبد العزيز في ترشيح الفنانين المشاركين استعدادا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت شركة العدل جروب المنتجة للعمل قد تعاقدت مع عدد كبير من الفنانين للمشاركة في أحداثه، وهم: سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد وفيق، يسرا اللوزى.

ويعد هذا المسلسل بمثابة تكرار التعاون بين كافة صناعه من إنتاج وتأليف وإخراج، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسلهم "يوتيرن" العام الماضى، والذى قامت ببطولته ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وعبير صبرى وصفاء الطوخى وآخرون منهم كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى ، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وغيرهم.