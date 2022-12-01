شكرا لقرائتكم خبر عن تحت تهديد السلاح يتصدر إيرادات الأفلام.. وأشباح أوروبا في ذيل القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس في دور العرض السينمائية خلال الفترة الحالية 7 أفلام مختلفة، وعلى الرغم من ذلك لم تحصد السينمات أمس الأربعاء سوى 250 ألفا و750 جنيها، وتصدر فيلم "تحت تهديد السلاح" قائمة إيرادات الأفلام محققا 92 ألفا و337 جنيها، وهو من بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

واحتل المركز الثاني فيلم "هاشتاج جوزني" الذي حقق أمس 51 ألفا و970 جنيها، وهو من بطولة أمير المصرى ومايان السيد، بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، سامي مغاوري، محمد محمود، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.

يليه فيلم "فضل ونعمة" الذي حقق إيرادات بلغت 51 ألفا و970 جنيها، وهو من بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

كما حقق فيلم "كيرة والجن" 18 ألفا و347 جنيها ليحتل المركز الرابع في قائمة إيرادات الأفلام، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل.

بينما حقق فيلم "عمهم" أمس 17 ألفا و45 جنيها، وهو من بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

يلية فيلم "بحبك" الذي حقق إيرادات أمس بلغت 15 ألفا و305 جنيهات، وهو يشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى.

كما تذيل فيلم "أشباح أوروبا" قائمة الإيرادات محققا 779 جنيها، وهو من بطولة هيفاء وهبى، أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.