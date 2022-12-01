الظهور الأول لنجلي ريهام عبدالغفور.. الفرق بينهما 11 عامًا.. إبنتها الكبير في سن الشباب ويشبهها كثيرا! – صور

كتب امير فتحي في الخميس 1 ديسمبر 2022 02:43 مساءً - تصدرت الفنانة ريهام عبدالغفور محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن الفيلم الذي تتبرأ منه ولا تحبه وكواليس علاقتها بالفنانة منة شلبي وغيرها الكثير من الأسرار الخاصة بها وحياتها الخاصة مع زوجها واولادها

بالرغم من وجود فارق في العمر حيث يبلغ 11 سنة بين ابنيها، لا تجد الفنانة ريهام عبد الغفور صعوبة في التعامل معهما كل حسب شخصيته وميوله.

أبناء ريهام عبدالغفور

ريهام عبدالغفور أم لولدين الأكبر يبلغ من العمر 21 عام ويدرس في كندا حاليًا، واسمه (يوسف) في حين الأصغر عمره 10 سنين واسمه (فاروق).

ريهام عبدالغفور مع نجليها

ريهام عبدالغفور في رمضان 2023

من ناحية أخرى، بدأ عدد كبير من النجوم مؤخرًا، التحضير لأعمالهم الدرامية الجديدة المقرر عرضها في سباق دراما رمضان المقبل 2023، وعُلِم أن ريهام عبدالغفور ومحمد ممدوح تعاقدا منذ أيام على بطولة مسلسل جديد بعنوان الرشيد

مسلسل الرشيد، مكون من 15 حلقة، من بطولة: ريهام عبدالغفور، محمد ممدوح، وسيد رجب والمقرر عرضه في السباق رمضان 2023، ومن إخراج مي ممدوح.

ريهام عبدالغفور في مسلسل “الأصلى”

وعلى الصعيد الفني، يبدأ المخرج أحمد حسن، تصوير أولى مشاهد “مسلسل الأصلي” بطولة النجمة ريهام عبد الغفور الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير، وهو المسلسل الذى يعرض في الموسم الشتوى المقبل، من تأليف أمين جمال، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين يستعرضها اليوم السابع في السطور التالية.

وانتهى القائمون على مسلسل “الأصلى” من إبرام التعاقدات مع كل الفنانين المشاركين في بطولة العمل أمام النجمة ريهام عبد الغفور وتضم القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، أحمد سعيد عبد الغنى، منال سلامة، إيناس كامل، خالد أنور، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، كريم عبد الخالق ، نادية خيري، أحمد كشك، ميدو ماهر.

مسلسل “عائلة الأصلي” يسجل البطولة المطلقة للنجمة ريهام عبد الغفور ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه مطلع العام المقبل.

أحدث أعمال ريهام عبدالغفور :

ويعرض لريهام عبد الغفور حالياً مسلسل “الغرفة 207” المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، وتدور أحداثه في 10 حلقات، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري وبطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، مراد مكرم مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل منهم مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد.

كما تشارك ريهام عبد الغفور في بطولة مسلسل “أزمة منتصف العمر“، المقرر عرضه قريبا عبر منصة شاهد.

المسلسل معالجة درامية لكريم فهمي وكريم العدل، تأليف أحمد عادل، إخراج كريم العدل، إنتاج صباح إخوان، بطولة كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، رشدي الشامي، ركين سعد وعمر السعيد.

يذكر أن ريهام عبد الغفور شاركت مؤخرا في مسلسل “منعطف خطر” مكون من 15 حلقة ويعرض عبر منصة “شاهد vip” تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، ومن بطولة باسل خياط وباسم سمرة ومحمد علاء وسلمى أبو ضيف وآدم الشرقاوي وتامر نبيل وحنان سليمان.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المسلسل طوال فترة عرضه، التي تدور حول كشف غموض مقتل الإنفلونسر الشهيرة سلمى الوكيل، حيث تتشابك الاتهامات والألغاز على مدار الحلقات الخمس الأولى، ويحاول والداها (باسم سمرة وريهام عبد الغفور) كشف الجانب الخفي من حياة ابنتهما والذي أدى لمصرعها في النهاية.

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