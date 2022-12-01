“ريحتك وحشة الله يعين جوزك”.. متابعة تسخر من وزن إنجي وجدان فقصفت الفنانة جبهتها برد غير متوقع !!

كتب امير فتحي في الخميس 1 ديسمبر 2022 02:43 مساءً - فوجئت الفنانة المصرية إنجي وجدان برسالة ساخرة من متابعة لها عبر صفحتها على “فيسبوك” تصفها بالفيل، وتهاجمها بشكل عنيف، فنشرت إنجي نص الرسالة .

وجاء فيها: “إنتي أثبتي لجمهورك إنك فيل مش بني آدم، على اللي عملتيه لريهام سعيد، ولو ما كانت ريحتك عرق ما علقتي عليها قدام الفانز بتوعها، بس أكيد ريحتك وحشة اوي، الله يعين جوزك على القرف اللي هو فيه ده جميل ورفيع وانتي تخينة بجد”.

وأيضًا: بتنحفي ليه مدام أسأتي لريهام وهي متقصدش يا فيلة انتي ها؟ مهو كلامها فيه تجريح للفيلة اللي شبهك

رد إنجي وجدان

إنجي وجدان لم تتجاهل هذه الرسالة وردت عليها: “وده مثل للأنواع العجيبة اللي بتتحدف عليا.. ديه واحدة عاملة أكونت من يومين بالظبط علشان تدخل تشتمني.. لا وإيه بتعاكس جوزي كمان.. والله الكائن ده بيورينا قد إيه الأمراض النفسية ممكن تعمل إيه.. ربنا يشفيها يا رب ولو حد عنده دكتور كويس يبعتلها نمرته.. اسمها ليزا تادروس”.

زوج إنجي وجدان

وتزوجت إنجي وجدان من زوجها رجل الأعمال أحمد الوتيدي في يناير/ 2013، وكانت أعلنت خطبتها في إبريل 2012، بعد قصة حب كبيرة جمعت الثنائي، ورزقت منه بإبنيها (إسماعيل ونازلي) واحتفلت وجدان هذا العام بعيد زواجها الثامن، وفي أحد أعياد زواجها كتبت رسالة لزوجها قالت فيها: “وأنت طيب ودايمًا ظهري و سندي ومصدر الأمان والحب والاحترام، بحبك وشكرًا لكل حاجة بتعملهالي”.

إنجي وجدان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

من ناحية أخرى، احتفلت الفنانة المصرية إنجي وجدان بعيد ميلاد ابنتها نازلي، اليوم الموافق 11 نوفمبر الماضي.

ونشرت “إنجي” صورة تجمعها بابنتها وزوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها الفنانة قائلة :”عيد ميلاد سعيد حبيبتي، طفلتي تبلغ من العمر عامين”.

إنجي وجدان تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الفنية

وعلى صعيد آخر، كشفت الفنانة إنجي وجدان أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، وتفاصيل عودتها مرة أخرى، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 44.

وقالت إنجي وجدان خلال تصريحات محلية، أُفضل كثيرًا الاهتمام ببيتي وأولادي، وخاصةً في المراحل الأولى للطفل بعد الولادة، هذا إلى جانب مرورنا بأزمة جائحة فيروس كورونا، وحاليًا أحاول العودة بقوة خلال الفترة المقبلة.

أما عن مشاريعها الجديدة، فأشارت إنجي إلى أنها لن تشارك في موسم دراما رمضان 2023، بل تشارك في عمل درامي خارج السباق الرمضاني، هذا إلى جانب مشاركتها بفيلم سينمائي.

وعن التزامها بـ dress code بمهرجان القاهرة، أوضحت إنجي وجدان إلى أنها اختارت ملابسها وفقًا لذوقها الخاص، كما أنها لا تعلم تفاصيل ذلك القرار.

آخر أعمال إنجي وجدان

تعد مسرحية كوكو شانيل هي آخر أعمال إنجي وجدان، التي طُرحت على إحدى المنصات الإلكترونية في يونيو لعام 2021، وشارك بالعرض المسرحية العديد من الفنانين مع الفنانة شريهان، ومنهم: هاني عادل، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تامر حبيب، أسما سليمان، حنان يوسف آسر ياسين، كمال أدهم، داليا شوقي، سليم سليمان، والمسرحية من تأليف مدحت العدل، وتحت قيادة المخرج هادي الباجوري.

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