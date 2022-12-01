شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل اليوم الخميس فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية في دورته الثانية حيث ينظم المهرجان ندوة عن التصوير الأجنبي في مصر وكيف تصنع أفلاما صديقة للبيئة والتصوير في الأماكن الساحلية مثل شرم الشيخ، ويديرها الناقد السينمائي أحمد سعد وتضم العديد من صناع السينما وممثل للسفارة الفرنسية وللمنظمة الفرانكفونية والممثل والمنتج والخبير السياحي عاطف عبد اللطيف.

وسيعرض الفيلم التونسي "سفاح نابل" بحضور منتجه مجدي الحسيني وعدد من الشخصيات التونسية البارزة ومجموعة من الفنانين المصريين، ويتناول قصة حقيقية حدثت في تونس.

ويعرض اليوم في قاعة سينما الحضارة فيلم "كاستينج يوسف شاهين" وهو فيلم إماراتي للمخرج محمود محمود، وكذلك الفيلم السويسري et dehors LA vie continue وهو من إخراج دانيال مورير ومن إنتاج عام ٢٠٢١، والفيلم الكاميروني An illusion.



الجنة تحت اقدامي

كما يعرض اليوم الفيلم البوركيني LA traverse للمخرجة البوركينية ايريني تاسمبيدو، وفي قاعة الحضارة ٢ يعرض الفيلم اللبناني الوثائقي الطويل "الجنة تحت اقدامي" للمخرجة ساندرا ماضي، ومدته ٩٠ دقيقة وهو يرصد معاناة السيدة اللبنانية في قضايا الطلاق وحضانة الأطفال.

إضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام القصيرة من مصر وارمينيا والسنغال ولبنان، وبولندا واليونان.