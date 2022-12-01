شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى جدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، اليوم الخميس، فى دورته الثانية التى تستمر حتى يوم 10 ديسمبر الجارى، وهو المهرجان الذى يكرم الممثل والمنتج الهندى الكبير شاروخان تقديرًا لإسهاماته المتميزة فى صناعة الأفلام، والنجمة يسرا، فيما يعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة.

تشهد الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى العديد من أحدث إنتاجات السينما، حيث يشهد العرض العالمى الأول لفيلم "الخلاط +" للمخرج فهد العمارى المستوحى من سلسلة "الخلاط"، وفى فيلم "ع مفرق طريق" للمخرجة اللبنانية لارا سابا، الحائزة على جوائز العرض العالمى الأول لفيلمها الكوميدى والرومانسى.

فيما يعرض فيلم "جنيات إنشرين"، وأحدث أفلام المخرج الحائز على جائزة الأوسكار مارتن ماكدونا، فبعد صداقة ممتدة، يتوقّف مزارع الألبان بادريك (كولين فاريل) عند كوخ يقيم فيه صديقه الموسيقي كولم (بريندان جليسون) ليصحبه إلى المقهى، وعندها يخبره كولم فجأة أن صداقتهما قد انتهت.