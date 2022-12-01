شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل سامية جمال.. فراشة الرقص وأول من أرتدت الكعب العالى على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى رحيل فراشة الرقص سامية جمال، حيث رحلت عن عالمنا فى 1 ديسمبر عام 1994، بعد عطاء فنى استمر لأكثر من نصف قرن قدمت خلاله أكثر من 50 فيلما سينمائيا.

ولدت فى 5 مارس عام 1924، بمحافظة بنى سويف بصعيد مصر، ولقبت بفراشة الرقص الشرقى ، و بدأت العمل الفني بعد التحاقها بفرقة بديعة مصابني من خلال الرقص، واختارت لها بديعة اسمها الفني (سامية)، ثم دخلت إلى عالم السينما منذ منتصف الأربعينات، وكونت في بداياتها ثنائيًا فنياً مميزًا مع الفنان فريد الأطرش، وشاركت بالتمثيل والرقص في عشرات الأفلام، منها (أميرالانتقام، نشالة هانم، الرجل الثاني، سكر هانم) واعتزلت الفن في أوائل السبعينات وتوفيت في عام 1994 عن عمر يناهز70 عامًا.

وطورت سامية جمال أسلوب الرقص الخاص بها، وضم عناصر من الباليه والرقص اللاتيني في أدائها الفردي الخاص، وكانت أول من ارتدت الكعب العالي على المسرح بعدما قام مدرب الرقص في الفرقة بتلقينها بعض الحركات.

وقدمت الفنانة سامية جمال مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية من بينها رقصة الوادع وأمير الانتقام والشيطان والخريف وساعة الصفر والصقر وقطار الليل والحب الأول وغرام مليونيرة والرجل الثاني وسكر هانم وصاحبة العمارة وشهرزاد وبنت حظ ورصاصة في القلب وغيرها الكثير من الأعمال الفنية .