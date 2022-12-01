شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك تعود لدور المذيعة فى "بيت السطور" بعدما قدمته فى "حق ميت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة صبا مبارك شخصية مذيعة شهيرة ضمن أحداث مسلسلها الجديد "بين السطور" الذى تواصل تصويره حالياً، لتعود صبا مرة أخرى إلى دور المذيعة الذى قدمته سابقاً في مسلسل "حق ميت" مع حسن الرداد والذى تم عرضه في شهر رمضان من عام 2015، حيث جسدت شخصية المذيعة نهال مفيد الذى تكشف تفاصيل أبرز القضايا.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومقررعرضه قبل شهر رمضان المقبل.

أما مسلسل "حق ميت" بطولة حسن الرداد، صبا مبارك، ايمى سمير غانم، أحمد عبد العزيز، هادى الجيار، محمد سلام، اسلام حافظ، رمزى لينر، أحمد صيام، علاء قوقة، عفاف رشاد، ولاء الشريف، رانيا شاهين، إبراهيم السمان، وائل عبد العزيز، انجى اباظة، سلوى محمد على، محمد أبو الوفا، مادلين طبر، أمانى كمال، لمياء كرم، دعاء سيف الدين وتأليف باهر دويدار وإخراج فاضل الجارحى.

وقدمت صبا مبارك في شهر رمضان الماضى مسلسل "suits بالعربى" بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوي، عمر زهران وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.