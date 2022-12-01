شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة فيلم "نزوح" تنافس على جائزة أفضل ممثلة بالسينما المستقلة البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنافس حلا زين بطلة فيلم "نزوح" على جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي ضمن جوائز السينما المستقلة البريطانية التي ستعلن يوم الأحد المقبل، وينافس الفيلم أيضا جائزة أفضل مؤثرات.

كما يشارك فيلم "نزوح" في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي ينطلق اليوم، ومن المقرر عرضه عربيا للمرة الأولى بالمهرجان.

فيلم "نزوح" من تأليف و إخراج سؤدد كعدان وحظي بجولة في عدة مهرجانات عالمية مرموقة منها في أوروبا مهرجان لندن السينمائي، ومهرجان موسترا دي فالنسيا بإسبانيا، وفي أميركا الجنوبية شارك الفيلم في مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي، وفي آسيا شارك نزوح في مهرجانات طوكيو السينمائي الدولي باليابان، وبوسان السينمائي الدولي بكوريا الجنوبية، والمهرجان السينمائي الدولي في الهند.

وفي عرضه العالمي الأول في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي فاز نزوح في مسابقة Orizzonti Extra بـجائزة الجمهور التي تقدمها شركة أرماني الراعي الرسمي للمهرجان ليصبح أول فيلم عربي يحصل عليها، وجائزة لانترنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب، وبذلك يصبح في رصيد المخرجة سؤدد كعدان ثلاث جوائز من مهرجان فينيسيا إذ فاز فيلمها السابق يوم أضعت ظلي بـجائزة أسد المستقبل عام 2018، كما فاز الفيلم بجائزة منظمة العفو الدولية في مهرجان ميدفيلم السينمائي.

تدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة "حلا زين" ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر "نزار العاني" الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة "كندة علوش" على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز "سامر المصري" الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

الفيلم من بطولة كندة علوش، سامر المصري، حلا زين ونزار العاني، و دارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار.