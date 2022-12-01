شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى ونانسى عجرم يحييان حفلاً غنائيًا فى الكويت 22 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجم وائل كفورى والنجمة نانسى عجرم حفلاً غنائيًا فى الكويت يوم 22 ديسمبر الشهر الجارى ، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وآخر أعمال وائل كفورى أغنية بعنوان "ست الكل" والتي طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.

كما طرح وائل كفورى مؤخرًا أغنية "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.

وطرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، كليب أغنيتها الجديدة "علشانك"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.

وكانت آخر أعمال نانسى عجرم، أغنية " صح صح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.