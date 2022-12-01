شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الـ60 لوفاة الفنان فاخر فاخر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم السبت، الذكرى الـ60 لوفاة فاخر فاخر، حيث ولد الفنان الراحل فى أسيوط عام 1912، فيما رحل عن عالمنا عام 1962.

قدم فاخر فاخر طوال مشواره الفنى أكثر من 116 عملا فنيا ما بين أفلام سينمائية ومسرحيات ومسلسلات إذاعية، واشتهر بأداء أدوار الطبيب وضابط الشرطة، وبدأ حياته الفنية بعد أن اكتشفه الفنان أحمد علام ورشحه للعمل فى مسرح رمسيس.

ومن أبرز الأفلام التى شارك فيها فاخر فاخر "الهوا ملوش دواء"، "صلاح الدين الأيوبى" ،" الخطايا "، "اللص والكلاب " ، " شاطئ الحب " ، سلامة "، " رصيف نمرة 5 "، " رسالة من امرأة مجهولة "،"من غير ميعاد " ،" عنتر بن شداد " ،"اليتيمتان"، ،" أولاد الفقراء " ،" هارب من السجن " ،" السيد البدوي".

فيما قدم في المسرح أعمال منها " في بيتنا رجل " ، شجرة الدر "، "كرسي الاعتراف"، " اللعب بالنار "، "غرام لص " ، " المحروسة " ،" السلطان الحائر "، وقدم في الإذاعة مسلسلات منها "البيت الملعون"، "الكلمة الأخيرة"، "أيوب المصري".

وفاخر فاخر هو والد الفنانة الكبيرة هالة فاخر، التي اتخذت مسارا مغايرا عن والدها في الأداء الفني وتميزت في الأدوار الكوميدية، بخلاف بعض الأدوار الدرامية الجادة التي برعت فيها بالسنوات الأخيرة.