شكرا لقرائتكم خبر عن تشويق وإثارة بتريلر فيلم براد بيت الجديد Babylon.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Paramount Pictures التريلر الرسمي لـ فيلم الممثل العالمى براد بيت الجديد Babylon، العمل الذى سيصل دور العرض حول العالم بداية من يوم 25 ديسمبر المقبل، وكشف الفيديو عن مجموعة جديدة من اللقطات التشويقية للعمل.

وتدورأحداث الفيلم الذي كتبه داميان شازيل في عصرهوليوود الذهبي، وتحديداً خلال عشرينيات القرن الماضي، وصرّح كاتب الفيلم لمجلة فانيتي فير (Vanity Fair)، أن تلك الفترة "لحظة محورية في تاريخ هوليوود، إذ كانت لوس أنجلوس تتحول إلى عاصمة، وكانت صناعة السينما التي جعلت الانتقال غير المؤكد من الأفلام الصامتة إلى الأفلام الناطقة مليئة بالناس الذين يتطلعون إلى الشهرة والثروة والسلطة".

وعلى الرغم من أن الكاتب استلهم شخصياته من نجوم هوليوود الواقعيين، إلا أن معظم شخصيات فيلم Babylon ستكون خيالية.

يلعب براد بيت دور نجم سينمائي صامت خلال ذلك الوقت ، ومارجوت روبي تكون أحد رموز عشرينيات القرن الماضي. مع تحول هوليوود من حولهم ، يضطرون إلى التعامل مع صناعة أكثر تطورا.

في الأصل ، كان من المقرّر أن تلعب إيما ستون Emma Stone دور البطولة في الفيلم ، لكنها خرجت في أواخر عام 2020 بسبب تضارب المواعيد، ثم استبدلت بـ روبي نجمة فيلم “La La Land” الشهير.

الفيلم من المقرر أن يصدر يوم 25 ديسمبرالمقبل ، وينتظر إن كان مخرجه سيحقق مرة جديدة الفوز بجائزة الأوسكار، وكانت الشركة المنتجة كشفت مؤخرًا عن مؤخراً عن الأشكال التي سيظهر فيها أبطال الفيلم، حيث شاركت مجلة فانيتي فير (Vanity Fair) مجموعة صور من كواليس التصوير، بدت تفاصيل عشرينيات القرن الماضي التي تدور فيها أحداث الفيلم واضحة جداً، سواء في الديكور أو كاركتارات النجوم.

وظهر براد بيت في الصور بشارب رفيع ومن دون لحية، إذ تخلص منها بالكامل، وهو كاراكتر شخصية جاك كونراد التي يلعبها، فيما أطلت مارجو روبي بشعر قصير ذهبي اللون، حيث ستؤدي بالفيلم شخصية ممثلة طموحة تدعى نيلي لاروي.